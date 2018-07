Cristiano Ronaldo deja las filas del Real Madrid para unirse al club italiano, Juventus, luego de que el traspaso se acordara tras una millonaria suma de 100 millones de euros por el futbolista portugués.

Ronaldo, de 33 años, pasó los últimos 9 en el Real Madrid. Jorge Mendes, su representante, se reunió con el director del Juventus, Andrea Agnelli, en Grecia, este martes, para ultimar los detalles del acuerdo, reporta The Guardian.

Ronaldo firma un acuerdo de 4 años con el club italiano, con un salario de unos 35 millones de dólares.

Por reglamento italiano, la suma se debe pagar también en impuestos, lo cual eleva el traspaso a unos impresionantes 400 millones de dólares entre el impuestos y salario.

Tras seis años en el Manchester United, Ronaldo se unió en 2009 a las filas del Real Madrid, donde colaboraría en el triunfo de 4 copas de la Champions League.

En agradecimiento y declarando sobre la noticia, este martes el Club de Fútbol Real Madrid, emitió un comunicado en su sitio oficial, donde aseguran que “esa siempre será la casa” del portugués.

El comunicado íntegro es el siguiente:

El Real Madrid C. F. comunica que, atendiendo a la voluntad y petición expresadas por el jugador Cristiano Ronaldo, ha acordado su traspaso a la Juventus F. C.



Hoy el Real Madrid quiere expresar su agradecimiento a un jugador que ha demostrado ser el mejor del mundo y que ha marcado una de las épocas más brillantes de la historia de nuestro club y del fútbol mundial.



Más allá de los títulos conquistados, de los trofeos conseguidos y de los triunfos alcanzados en los terrenos de juego durante estos 9 años, Cristiano Ronaldo ha sido un ejemplo de entrega, de trabajo, de responsabilidad, de talento y de superación.



Se ha convertido además en el máximo goleador de la historia del Real Madrid con 451 goles en 438 partidos. En total 16 títulos, entre ellos 4 Copas de Europa, 3 de ellas consecutivas y 4 en las últimas 5 temporadas. A título individual, con la camiseta del Real Madrid ha ganado 4 Balones de Oro, 2 The Best, y 3 Botas de Oro, entre otros muchos galardones.



Para el Real Madrid Cristiano Ronaldo será siempre uno de sus grandes símbolos y una referencia única para las próximas generaciones.



El Real Madrid será siempre su casa.

Cristiano Ronaldo jugó en la selección de Portugal para el Mundial en Rusia, pero la selección fue eliminada por Uruguay.