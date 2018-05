Una de las reglas más controversiales y más difíciles de comprender es el fuera de juego. Adaptado un par de veces buscando que sea un poco más sencillo para fanáticos y la terna arbitral, es una de las reglas más polémicas ya que generalmente anula o invalida jugadas que a veces, son mal cobradas.

Pero, por suerte Perla Montemayor te puede ayudar a entender un poco más de esta regla, cuando se cobra y cuando no.

La regla actual (o gran parte de ella) es implementada desde 1925, conocida como “la regla de los dos oponentes”, ya que mínimamente debe haber dos oponentes frente al futbolista para que pueda ser cobrada.

También existe la variable que si un jugador no intenta participar de la jugada aunque esté fuera de lugar, no se lo cobra, porque no intenta influir en el desarrollo del juego.