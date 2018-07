El estadio en Rusia vibra: la red de la portería inglesa acaba de sacudirse con un gol de Croacia que le da a esta selección el pase directo a la final del Mundial 2018. La celebración parece igual a las que tantas veces hemos visto. Hasta que en medio de los abrazos, sonrisas, montonera y júbilo surge –o deberíamos decir queda atrapado– un protagonista que no ha hecho ni medio pase: el fotógrafo salvadoreño Yuri Cortez, jefe de fotografía de AFP México.

Cortez estaba, como sus colegas, encima de una silla disparando con su cámara el momento máximo de alegría. Los jugadores empiezan a correr hacia él, cambia el lente de la cámara, están muy cerca y comienza la celebración. “Entonces sentí cómo la silla se fue para abajo”, dice el fotógrafo en un video que circula en redes sociales. Sí, acaba de caerse mientras se cantaba el gol de la victoria. Entre los futbolistas y su absoluta emoción.

¿Resultado? La celebración lo enreda, lo aplasta, tiene a los jugadores croatas encima. Pero no es momento de dejar de disparar la cámara: hay que seguir tomando las fotos. En últimas, está en el corazón de lo que está ocurriendo. Pasan unos segundos. Entonces, se dan cuenta de que Cortez no es uno de ellos. No importa: lo saludan y hasta un futbolista le da tremendo beso en la mejilla.

Unos minutos tan inusuales como esta Copa del Mundo que quedó registrado en este video.

¡Qué historia, señores! 👏🏼 • Croacia festeja el gol de la final ⚽ • Los croatas hacen parte del festejo a un fotógrafo 📸 • Entre la emoción, Vida le da un beso… ¡Acá lo relata TODO! 😱 pic.twitter.com/q53t5Q6hBj — Ernesto Pérez (@Nery_Ernesto) July 11, 2018

“Al principio no sabían bien quién era. Después se dieron cuenta que pudieron haberme hecho un daño y me preguntaron si estaba bien y todo”, recordó Cortez.

El fotógrafo ahora acapara los titulares y sus imágenes, las que pudo tomar en ese momento, dan cuenta de lo que se vivía en ese momento. Incluso de este instante en que Mandzukic, se aprecia, tenía una expresión inusual en su rostro.

Esta fue alegría absoluta de Croacia al clasificar, por primera vez en su historia, a la final de un Mundial. El próximo domingo 15 de julio se disputará el campeonato con Francia. Y para Cortez, el encuentro quedó en una anécdota única que pocos pueden contar.