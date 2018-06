Luego de bloquear un penal de Cristiano Ronaldo, el portero de Irán Alireza Beiranvand se convirtió en una estrella durante un partido del grupo B en la Copa del Mundo 2018.

Sin embargo, no todo es tan fácil como parece y Beiranvand tiene un pasado de constante lucha que podría ser una inspiración para millones de personas en el mundo.

Beiranvand nació en el seno de una familia nómada, siempre en movimiento a través del país en busca de pastizales para sus ovejas. Como hijo mayor de la familia, era normal que desde muy pequeño trabajara para ayudar a sus padres.

Su primer trabajo fue pastorear y cada vez que tenía tiempo libre jugaba al fútbol y “Dal Paran”, un juego local, con sus amigos. Dal Paran, implica arrojar piedras a largas distancias, algo que no pareciera tiene mucho que ver con el fútbol, pero años después ayudó a Beiranvand en su carrera.

A sus 12 años su familia se estableció en Sarabias, donde comenzó a entrenar con un equipo local como delantero. No fue hasta que el portero de su equipo se lesionó que Beiranvand cambió a su posición actual. Su familia sin embargo, para ese entonces su padre se opuso fuertemente al camino que estaba tomando.

Su padre como muchos, pensaba que el fútbol no era un trabajo real, y prefería que su hijo fuera un trabajador.

“A mi padre no le gustaba el fútbol, y me pidió que trabajara… incluso me rompió mi ropa y los guantes, por lo que jugué con las manos desnudadas varias veces” dijo Alireza a