El futbolista mexicano Javier “El chicharito” Hernández esclareció lo ocurrido en la fiesta durante la última noche libre y de fiesta del seleccionado en la que presuntamente habían contratado a 30 escorts o damas de compañía. Chicharito hizo un torpe e inusual Facebook Live en el que explicó que se trató de una fiesta por su cumpleaños.

“Se hizo para celebrar mi cumpleaños, simple y sencillamente nos dieron la noche libre, nos dieron el día libre, nos presentamos el día siguiente y se hizo eso. Me la organizaron, yo invité a todos los jugadores para que pudieran asistir. Todos asistieron, solamente el que no fue, fue Jesús Corona porque tuvo un compromiso personal del que también se disculpó conmigo”, dice Hernández.

Javier cumplió 30 años el pasado 1 de junio, el 2 fue el juego que la selección mexicana ganó el partido amistoso de despedida contra el seleccionado de Escocia en el Estadio Azteca. Chicharito asegura que pocas veces tienen la oportunidad de convivir los jugadores y aprovecharon la ocasión especial para verse y disfrutar en una fiesta en la que invitaron a sus amistades y que nadie había pagado por damas de compañía al grado que algunos habían llevado a sus familiares.

“La verdad hasta me avergüenza y me da un poco de risa el que la verdad tenga que aclararlo y es que se me viene a la cabeza y la gente, lo peor es que se la crea, pero bueno: jamás hubo escorts, jamás se pagó para ningún tema similar a eso, no jamás, no. Y hasta es una falta de respeto para todos los invitados que estuvieron ahí ¿sabes? Para invitados y familiares, la verdad que sí, sí se me hace un poco injusto pero sabemos que hay cosas en este país que no podemos cambiar que así son y que la verdad es que duele”, explicó Hernández.

“Sabemos que no estuvo nada malo, fue nuestro rato libre como dijo también nuestro capitán Andrés que podamos hacerlo como lo queramos y no hicimos absolutamente nada malo y a lo visto como se ha dado todo”, reflexionó Chicharito.

Lo interesante es el cierre del tema, cuando Javier pone en duda todo lo que ya había explicado.

“Si tuviera la oportunidad de volverlo hacer creo que no lo volveríamos hacer”, concluyó Javier sobre el escándalo.

La Federación Mexicana de Fútbol no ha aclarado si está a favor o en contra de la trata de personas y si de manera interna se sanciona a los jugadores que estén involucrados en la contratación de mujeres para servicios al margen de la ley.

Lo que es un hecho es que la “aclaración” del escándalo de la fiesta se registra una semana después de que se publicaron las fotografías mediante un Facebook live de la página oficial de la Selección Mexicana presuntamente bajo la presión de algún patrocinador.